Motorola'nın en dayanıklı Edge telefonu yakında geliyor

Haber Merkezi

Motorola, Edge ve Razr serilerine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Şirketin "en dayanıklı Edge telefonu" olarak lanse ettiği Edge 60 Fusion, önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılacak.

Cihazın IP68 su geçirmezlik ve IP69 yüksek basınçlı su jetlerine dayanıklılık sertifikalarıyla dikkat çektiği belirtiliyor.

SINIFININ EN İYİ DAYANIKLILIĞI

IP68 ve IP69 sertifikaları, akıllı telefon dünyasında nadir görülen bir kombinasyon. Günümüzde pek çok üst düzey telefon IP68 sertifikasına sahipken, IP69 sertifikası sadece birkaç modelde bulunuyor.

Motorola Edge 60 Fusion, bu özelliğiyle rakiplerinden ayrışarak kullanıcılara suya, toza ve hatta yüksek basınçlı su jetlerine karşı üstün bir koruma sunuyor. Cihazın, saunalar gibi nemli ortamlarda bile sorunsuz çalışması bekleniyor.

ASKERİ SINIF DAYANIKLILIK İDDİASI

Motorola, "en dayanıklı Edge telefonu" sloganıyla cihazın askeri sınıf dayanıklılığa sahip olacağını ima ediyor. Telefonun tuz, titreşim ve düşmelere karşı da dayanıklı olacağı öne sürülüyor. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YAPAY ZEKA VE GÖZ ALICI EKRAN

Motorola, Edge 60 Fusion'ın "segmentinin en iyi yapay zeka deneyimini" sunacağını iddia ediyor. Cihazın ekranı da oldukça iddialı. Oldukça kavisli bir tasarıma sahip olan ekranın, yüzde 100 gerçek renkleri göstereceği belirtiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE BEKLENTİLER

Söylentilere göre, Motorola Edge 60 Fusion'da MediaTek Dimensity 7400 işlemci, 50 + 13MP çift arka kamera, 32MP ön kamera, 5.500mAh batarya ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran yer alacak. Şarj hızları, depolama seçenekleri ve bellek kapasitesi gibi detaylar henüz netleşmedi.