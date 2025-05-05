Mozilla uyardı: Firefox yakında kapanabilir

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Mozilla'dan web tarayıcısı Firefox'un geleceği hakkında endişe verici bir açıklama geldi.

Şirket, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Google'a karşı açtığı ve devam eden antitröst davasının sonucu olarak Firefox'un operasyonlarını durdurma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Mozilla Mali İşler Direktörü (CFO) Eric Muelheim, yaptığı açıklamada durumu "çok korkutucu" olarak nitelendirdi.

MOZİLLA GOOGLE'A BAĞIMLI

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın akıllı telefon üreticileri ve web tarayıcı geliştiricileriyle (Firefox gibi) yaparak varsayılan arama motoru olmak için ödediği milyarlarca doları engellemek istiyor.

Bir mahkeme daha önce Google'ın, kısmen rakiplerin büyümesini engelleyen bu özel anlaşmalar nedeniyle arama pazarında yasa dışı bir tekele sahip olduğuna karar vermişti.

Firefox, Google Chrome'un önemli ve uzun süredir devam eden bir rakibi olmasına rağmen, geliştiricisi Mozilla finansal olarak büyük ölçüde Google'a bağımlı durumda bulunuyor.

Muelheim, Mozilla'nın toplam gelirinin yaklaşık yüzde 90'ının Firefox aracılığıyla elde edildiğini ve bu Firefox gelirinin de yaklaşık yüzde 85'inin Google'ı Firefox'ta varsayılan arama motoru yapan tek bir ticari anlaşmadan kaynaklandığını belirtti.

OLASI SONUÇLAR

Eğer Adalet Bakanlığı davayı kazanır ve Google'ın bu tür anlaşmalar yapması engellenirse, Mozilla bu kritik fonlama kaynağını kaybedebilir.

Muelheim, böyle bir durumda şirketin operasyonlarında ve harcamalarında "büyük kesintiler" yapmak zorunda kalacağını açıkça ifade etti.

Bu kesintilerin Firefox'un geliştirilme sürecini ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceği, tarayıcıyı rakiplerine göre daha az rekabetçi hale getirebileceği ve bunun sonucunda kullanıcı kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

Bu durumun yaratacağı kısır döngünün nihai sonucu, Firefox'un tamamen kapanması anlamına gelebilir.