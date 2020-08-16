NASA, Antalya'daki tarım arazilerini uzaydan görüntüledi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş ve Antalya'nın Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, oldukça etkileyici fotoğrafların altına imza atıyor.

Uzaydan çekilen fotoğrafları çoğu zaman kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan NASA, bu eşsiz manzaraların milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlıyor.

NASA'DAN ANTALYA PAYLAŞIMI

Daha önce Ankara'nın uzaydan çekilmiş gece fotoğrafını paylaşan NASA, şimdi de Antalya'nın Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı.

NASA'ya bağlı "NASA Earth" isimli twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri." notuna yer verildi.

Paylaşımda verilen link ile Antalya ve Türkiye tarımı hakkında genel bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da yayınlandı.

NASA'YA GÖRE EKONOMİYE KATKI VEREN TEK ŞEY TURİZM DEĞİL

Yazıda, turistlerin Türkiye'nin Antalya ilini güzel Akdeniz tatil beldelerinden dolayı bildiğini, ancak kıyı turizminin bölge ekonomisine katkıda bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulandı.

Daha iç kesimlerde ise çiftçiliğin hakim gelir kaynağı olduğu ve kırsaldaki üretimin Türkiye için bel kemiği görevi üstlendiği kaydedildi.

TÜRKİYE EN BÜYÜK 7. TARIM ÜRETİCİSİ

Türkiye'deki iş gücünün yaklaşık dörtte birinin tarım sektörüne katıldığına dikkat çeken NASA, Türkiye'nin dünyanın en büyük yedinci tarım üreticisi olduğunu ifade etti.

NASA'nın yazısında ayrıca, uzaydan çekilmiş fotoğrafta yer alan Antalya'nın, mahsul üretiminin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu bilgisine yer verildi.





Fotoğrafta Elmalı ilçesindeki çiftliklerin de görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Elmalı, Türkiye elmasının yaklaşık yüzde 12'sinin yanı sıra yerel nohut aperatif leblebi üretimi yapmaktadır. Çiftliklerin düzeni Antalya ilinin büyük ölçüde dağlık arazisine uygundur.

Antalya'nın kuzey sınırını çizen Toros Dağları, ili doğudan batıya doğru yay şeklinde keser. Elmalı ve Korkuteli, Toros Dağları'nın batı sırası olan Bey Dağları'nda yer alır.

İki milyondan fazla insan Toros Dağları'nda yer alan köylerde yaşıyor ve ana gelir kaynağı olarak tarıma güveniyor. Arazi nedeniyle çiftlikler tipik olarak küçüktür, yaklaşık 4 hektar veya 10 dönüm."

DAHA ÖNCE DE ANKARA'YI PAYLAŞMIŞTI

NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) resmi Twitter hesabı, Ankara'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen harika bir gece fotoğrafını haziran ayında paylaşmıştı.

NASA, 25 Mart 2020'de çekilen fotoğrafı "Beyaz ve sarı parlak tonları ile Ankara. Türkiye'nin coğrafi ve siyasi kalbi" notuyla yayınlamıştı.