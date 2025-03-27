NASA artık insanları Ay'a götürmeye bir adım daha yakın

Haber Merkezi

NASA, yarım asırlık bir aradan sonra insanları Ay'a geri götürecek Artemis 2 misyonuna hazırlanıyor.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin çekirdek aşaması, katı yakıtlı güçlendiricileriyle entegre edildi.

65 metre uzunluğunda ve yaklaşık 94 ton ağırlığındaki çekirdek aşama, SLS roketinin omurgasını oluşturuyor.

Bu entegrasyon, Artemis 2'nin 2026 Şubat'ında gerçekleşmesi planlanan lansmanına bir adım daha yaklaşıldığı anlamına geliyor.

GÖREV DETAYLARI

SLS roketinin çekirdek aşaması, fırlatma aracı aşama adaptörü ve Orion uzay aracı dahil olmak üzere birden fazla bileşeni destekleyecek.

Orion uzay aracı, dört astronotu Ay'ın etrafında 10 günlük bir göreve taşıyacak. Artemis 2 uçuşu, NASA'nın Artemis programı kapsamında gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı uçuş olacak.

Bu görev, Ay yüzeyinde sürdürülebilir bir insan varlığı kurma ve gelecekteki Mars görevlerine hazırlanma hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor.

Entegrasyon süreci, ekiplerin çekirdek aşamayı, üst üste dizilmiş katı yakıtlı roket güçlendiricileri arasına yerleştirmek için vinçleri kullandığı Araç Montaj Binası'nda gerçekleştirildi.

Bu işlem, Artemis 2'nin planlanan lansman tarihini 2026 Şubat'ına çekti. Önceden yaşanan güvenlik ve teknik sorunlar nedeniyle gecikmeler yaşanmıştı.

Astronotlar, görevin her aşamasına hazır olmak için yoğun bir eğitim programına katılıyorlar.

Simülasyonlar ve eğitim egzersizleriyle donatılan astronotlar, Artemis 2 uçuşunda kritik sistemleri test edecekler. Bu uçuş, gelecekteki Ay inişleri ve derin uzay keşifleri için de temel oluşturacak.