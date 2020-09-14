NASA, Ay madenciliği için özel şirketleri destekleyecek

NASA; Ay’a ait toz, taş ve materyal toplayacak özel şirketlere destek vermek için, materyalleri satın alacağını duyurdu.

Son zamanlarda Ay'a yolculuk çalışmalarına hız kesmeden devam eden NASA, şimdi de Ay'ın kaynaklarının peşinde.

Ay’da madencilik yapacak özel şirketleri destekleyeceğini duyuran NASA; kaya, toz ve Ay’a ait diğer materyalleri satın alacağını açıkladı.

NASA’nın yöneticisi Jim Bridenstine, “NASA, ticari bir tedarikçiden Ay toprağı satın alacak. Uzay kaynaklarını çıkarmak ve ticaretini yapmak için belirli bir mevzuat oluşturmanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

TOPLANAN MALZEMELERİ NASA SATIN ALACAK

Bu kapsamda şirketlerden, Ay yüzeyinden 50 ile 500 gram Ay taşı veya regolit toplamaları, bunu kanıtlayan görüntüleri sağlamaları ve ardından mülkiyetini tamamen NASA'ya devretmeleri istendi.

Anlaşmaya göre şirketler, kendi tekliflerini belirleyecek ve görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra NASA'dan ödeme alacak.

Ay'dan getirilen örneklerin gelecekteki görevler için teknoloji geliştirme amacıyla kullanılacağını belirtiliyor. NASA, 2024 yılına kadar tekrar Ay’a insanlı yolculuk yapmak ve daha sonra Mars'a gitmek için çalışmalarını sürdürüyor.