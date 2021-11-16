NASA, Ay programına 93 milyar dolar harcayacak

NASA, 2025 yılına kadar Artemis Ay programına 93 milyar dolar harcamayı planlıyor.

29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

HEDEF AY'A İNMEK

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

Keşiften sonra ABD dışında diğer ülkelerin uzay kuruluşları da dikkatini bu yöne çevirdi.

93 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

NASA Müfettişlik Ofisi tarafından yapılan yeni bir denetime göre, NASA'nın Ay'da ve çevresinde sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı amaçlayan Artemis programına yaptığı harcamanın, 2025 yılına kadar toplam 93 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kâr amacı gütmeyen Planetary Society'ye göre NASA, 1960 ve 1973 yılları arasında gerçekleştirilen Apollo Ay programına 28 milyar dolar harcamıştı.

Artemis programı kapsamında şu ana kadar kesinleşmiş üç uçuş bulunuyor. 2021, 2022 ve 2024'te gerçekleştirilecek bu görevlerde her şey planlandığı gibi giderse, 2030'a kadar uçuşlar devam edecek.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.

AY YÖRÜNGESİNE İSTASYON KURULACAK

NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis programı ile Ay'a yeniden astronot gönderilmesi ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Şirket, uzun süreli Ay görevlerinin yapılabilmesi için Ay'ın yörüngesinde bir geçiş istasyonu inşa edecek.

Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri olacak Ay istasyonunda, yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.