NASA, Ay'a kadın manken gönderecek

NASA, Ay'a ilk kadın astronotu yollama planını gerçekleştirmek için önce yapay kadın bedenlerini test edecek.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Öte yandan uzay ajansı, Artemis görevi ile birlikte aynı zamanda bir kadın astronotu da Ay'a göndermenin planları yapıyor.

Önce yapay kadın mankenler gönderilecek

NASA, Ay'a ilk kadın astronotu yollama planını gerçekleştirmek için önce yapay kadın bedenlerini kullanacak.

NASA, bu yaz Ay'ın çevresinde turlaması için Orion uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor. Artemis I diye adlandırılan bu denemede cansız kadın mankenler yer alacak.

Uzmanlara göre, Orion uzay aracı Dünya'nın manyetik alanının dışında kalacağı için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebattan bile daha sert bir radyasyon ortamına maruz kalacak.

Helga ve Zohar adı verilen cansız mankenler, astronotların Dünya atmosferinin dışındaki radyasyon seviyelerinden nasıl etkileneceğini ortaya koyacak.

Mankenlerden birine uzay firması AstroRad'ın geliştirdiği özel bir koruma yeleği giydirilecek. Diğer mankense tamamen korunmasız olacak.

10 bin sensör ve 34 radyasyon dedektörüyle donatılan mankenler, yetişkin bir kadının kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden üretildi.

Yaklaşan fırlatma için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne kısa süre önce getirilen cansız mankenler, fırlatmadan yaklaşık bir ay önce Orion kapsülüne yerleştirilecek.