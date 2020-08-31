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    NASA, Ay'a seyahat için kullanacağı roketini ilk defa test edecek

    NASA'nın Ay'a gitmek ve çeşitli uzay görevlerinde kullanmak için tasarladığı "SLS" isimli roket, 2 Eylül Çarşamba günü ilk defa test aşamasına girecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 12:20
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 12:20
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    NASA, Ay'a seyahat için kullanacağı roketini ilk defa test edecek

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    İLK DEFA TEST EDİLECEKLER

    NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül Çarşamba günü test edilecek. Statik ateş testine tabi tutulacak roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek.

    NASA-SLS

    STATİK ATEŞ TESTİ NEDİR?

    NASA, test sırasında kullanılacak SLS roketini Utah’taki fırlatma alanına götürecek. Daha sonra deposu tamamen yakıt ile doldurulacak roket, havalanmaması için sabit tutulduktan sonra gerçek bir fırlatma görevi gibi motorlar ateşlenecek.

    Statik ateş testi, mühendislerin yakıtın doğru şekilde akıp akmadığını ve sistemin basınç ve sıcaklığının güvenli seviyelerde olup olmadığını kontrol etmelerini sağlayacak.

    nasa-sls

    Instagram: @eshteknoloji

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