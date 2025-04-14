NASA, Ay'daki dışkıların geri dönüştürülmesi için 3 milyon dolarlık yarışma başlattı

Haber Merkezi

Amerikan Uzay Ajansı NASA, gelecekteki Ay görevleri için önemli bir adım atarak, Ay yüzeyinde biriken insan atıklarının geri dönüştürülmesi konusunda yenilikçi fikirleri olanlara büyük bir ödül teklif ediyor.

Artemis programı çerçevesinde Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı hedefleyen NASA, bu amaç doğrultusunda atık yönetimi için çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yöntemler arayışında.

Bilindiği üzere, Artemis II görevinin 2026 Nisan'ına ve Artemis III astronotlarının Ay'a inişinin ise 2027 ortalarına ertelendiği duyurulmuştu.

APOLLO GÖREVLERİNDEN KALAN 96 TORBA DIŞKI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

NASA'nın bu iddialı projesinin temelinde, 1969 yılından itibaren Apollo görevleri sırasında Ay'da bırakılan tam 96 torba insan atığı bulunuyor.

Astronotların görevleri esnasında topladıkları değerli Ay örneklerine yer açmak amacıyla terk edilen bu atık torbaları; dışkı, idrar ve kusmuk gibi maddeler içeriyor.

Uzay ajansı şimdi bu atıkları, su, enerji ve hatta gübre gibi değerli kaynaklara dönüştürebilecek teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yaklaşım, Dünya'dan sürekli malzeme taşıma zorunluluğunu azaltarak, gelecekteki uzay araştırmalarının daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.

AY'IN ZORLU KOŞULLARINA UYGUN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARANIYOR

NASA, Ay'ın kendine özgü ve zorlu ortamında geleneksel atık bertaraf yöntemlerinin uygulanamayacağının farkında.

Bu nedenle ajans, bu güçlüğün yaratıcı düşünceleri tetiklemesini ve gelecekteki Ay görevleri için pratik ve uygulanabilir çözümler ortaya çıkmasını umuyor.

Düzenlenen yarışma kapsamında katılımcılar, atık yönetiminin toplanması, depolanması ve bertaraf edilmesi gibi farklı aşamalarına yönelik özgün fikirler sunabilecekler.

Bu sayede, Ay'daki yaşamın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip atık yönetimi konusunda çığır açacak teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

DÜNYA ÇAPINDA KATILIMA AÇIK

NASA'nın Ay'daki dışkıların geri dönüştürülmesi için düzenlediği bu yarışma, sadece Amerikalı bilim insanlarına değil, dünya çapındaki tüm bireylere ve araştırma ekiplerine açık.

Sunulan projeler, uygulanabilirlikleri, ne kadar yenilikçi oldukları ve potansiyel etkileri gibi kriterlere göre titizlikle değerlendirilecek.