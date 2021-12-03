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    NASA, Ay'dan Satürn’ü görüntüledi

    NASA’nın 2009’dan beri Ay yörüngesinde dönen uzay aracı, Satürn’ün fotoğrafını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 12:03
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    NASA, Ay'dan Satürn’ü görüntüledi

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Ay keşif uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), gelecekteki Ay görevlerinin planlanması için gerekli verileri toplamakla ve haritaları çıkarmakla görevli.

    NASA’nın 2009’dan beri Ay yörüngesinde dönen uzay aracı, bu kez kameralarını farklı bir hedefe çevirdi ve uzayın karanlığında Satürn gezegenini görüntüledi.

    NASA’nın açıklamasında; uzay aracının aşağıdaki görünteri, kendisiyle aynı ismi taşıyan kamerasıyla, 13 Ekim’de kaydettiği ifade edildi.

    Yörünge aracı, o sırada Ay’ın erimiş kayalardan oluştuğu düşünülen karanlık bir bölgenin üzerinden geçiyordu.

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    GÖRÜNTÜ OLDUKÇA YETERSİZ

    NASA’nın açıklamasına göre LRO, daha önce Jüpiter'i ve yörüngesindeki Galilei uyduları adlı doğal uyduları detaylı biçimde gözlemlemeyi başarmıştı. Ancak araç, Satürn’de aynı detaylı gözlem yeteneğini sergileyemedi.

    NASA bu durumun Satürn'ün Jüpiter'den daha sönük olmasına bağlıyor. LRO, kameraları, yalnızca Ay'a özel olarak tasarlandı ve bu nedenle sönük gezegenlerde pek fazla işe yaramıyor.

    NASA'dan yapılan açıklamada, "Satürn Ay'dan ve Jüpiter'den çok daha sönük. Bu nedenle Satürn’ün uydularını Galilei uyduları gibi tespit edemiyoruz. Onlar çok loş kalıyor." denildi.

    saturn

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