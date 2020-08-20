NASA: Bir göktaşı ilk defa Dünya'nın bu kadar yakınından geçti

NASA: Bir göktaşı ilk defa Dünya'nın bu kadar yakınından geçti

NASA, bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyurdu. 2020 QG diye bilinen ufak gök cismi, sadece 2 bin 945 metre yüksekten geçerek yoluna devam etti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyurdu.

Söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 metre yüksekten geçtiği açıklandı.

3 ila 6 metre genişliğinde olduğu belirtilen göktaşı, bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera Zwicky Geçici Tesis (ZTF) tarafından fark edildi.

TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Küçük boyutları, cismin Dünya açısından büyük bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor. Göktaşı geçip gitmek yerine üzerimize doğru gelseydi, her yıl çok sayıda küçük göktaşının yaptığı gibi bir alev topuna dönüşecek ve atmosferde parçalanacaktı.

NASA Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi direktörü Paul Chodas, "Küçük bir göktaşının bu kadar yakına gelmesini görmek gerçekten harika. Çünkü Dünya'nın yerçekiminin, cismin yörüngesini çarpıcı biçimde büktüğünü görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gök cismi, bu tür göktaşlarının izlenmesi ve incelenmesi amacıyla NASA tarafından finanse edilen program kapsamında, ZTF görüntülerinin incelenmesiyle keşfedildi.

Göktaşları gökyüzünde hareket ederken ZTF görüntülerinde izler bırakıyor. Bir algoritma her gece 100 bin civarında görüntüde bu izleri arıyor ve umut vaat eden görüntüleri incelemesi için çalışanlara yönlendiriyor.