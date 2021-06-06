NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasını yine erteledi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen yakın tarihli bir basın toplantısına göre NASA, James Webb Uzay Teleskobu için ekim ayında bir fırlatma görevi planlamıyor.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme haberi ile gündemde.

Daha önce duyurulan tarih olan Mart 2021'ye yetişemeyen teleskop için, 31 Ekim fırlatma tarihi olarak belirlenmişti. Ancak gelen bilgiler, fırlatmanın yine ertelendiğini gösteriyor.

NASA, 31 EKİM'DE GÖREV PLANLAMIYOR

Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen yakın tarihli bir basın toplantısına göre, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu için 31 Ekim'de planladığı bir görev yok.

On yıldan fazla bir süredir gecikmelere maruz kalan ünlü teleskobun kasım ayında fırlatılması planlanıyor.

NASA Yardımcı Yöneticisi Thomas Zurbuchen, teleskobun kasım ayına kadar fırlatılmak için hazır olmayacağını doğruladı.

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Ayrıca teleskop, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"dan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.



