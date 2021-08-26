NASA, Mars'taki 32 sondaj çalışmasını paylaştı

NASA, Perseverance aracının Mars yüzeyinde yaptığı 32 sondaj çalışmasının kolaj görüntüsünü paylaştı.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmiş ve araştırmalara başlamıştı.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni inceliyor.

Kraterdeki kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.

NASA'DAN SONDAJ PAYLAŞIMI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Perseverance aracının numune toplamak için yaptığı sondaj çalışmalarını paylaştı.

Perseverance'ın robotik kolunda bulunan kamerayla çekilen 32 sondaj fotoğrafı, gezegenin yüzeyinde açılan küçük delikleri gösteriyor.

DELİKLERDEN NUMUNE TOPLUYOR

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance, robotik kolunda taşıdığı bir matkap aracılığıyla Mars yüzeyinde yukarıdaki gibi delikler açıyor ve daha sonra buralardan numune topluyor.

Söz konusu numuneler, Mars'ta yaşam olup olmadığına dair bilim insanlarına bilgi verecek.

Günümüzden 3,5 milyar yıl önce oluşmuş olan bir göle ait olduğu düşünülen Jezero Krateri, şu anda Perseverance’ın ana odak noktası konumunda.

Perseverance'ın buradan toplayacağı ve gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek kaya örneklerinde, eskiden yaşamış olabilecek mikroskobik canlıların fosilleri bulunabilir.

Perseverance'ın bulguları, aynı zamanda gezegenin jeolojisini ve geçmişte Mars ikliminin nasıl olduğunu da ortaya koyacak.