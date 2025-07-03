NASA uzay yolculuğunun insan vücudunu nasıl etkilediğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalar sonucunda uzay yolculuğu'nun insan vücudu üzerindeki etkilerini detaylandıran bir rapor yayınladı.

Bu bulgular, Artemis programı kapsamındaki Ay ve Mars görevlerine hazırlık için kritik önem taşıyor.

UZAYDAKİ 5 BÜYÜK SAĞLIK RİSKİ

NASA, uzaydaki insan sağlığı için "RIDGE" olarak kısalttığı beş ana risk belirledi: Radyasyon, izolasyon, mesafe, yer çekimi değişiklikleri ve kapalı-düşmanca ortamlar.

Özellikle Dünya'nın koruyucu atmosferinin dışında maruz kalınan radyasyon, kanser veya kalp hastalığı riskini artırdığı için en büyük endişelerden birini oluşturuyor.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ZORLUKLARLA MÜCADELE

Uzun görevlerdeki izolasyon ve kapalı kalma durumu, astronotlar için büyük psikolojik riskler taşırken, NASA bu sorunlarla sanal gerçeklik ve uzay bahçeleri gibi yöntemlerle mücadele ediyor.

Yer çekimindeki değişimlerin dengeyi ve görüşü etkilemesi gibi fiziksel sorunlara karşı ise özel olarak geliştirilmiş basınç giysileri ve manşetler kullanılıyor.