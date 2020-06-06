NASA ve SpaceX, Trump'ın seçim reklamına tepki gösterdi

NASA ve SpaceX çalışanları; Donald Trump'ın seçim kampanyası reklamında, SpaceX'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği fırlatma görevinden görüntülerin yer almasını tepkiyle karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen fırlatma görevinde; NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken, SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

Ancak SpaceX'in bu tarihi başarısını kendi seçin kampanyalarında kullanan ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için hazırladığı videoda fırlatma görüntülerine yer verdi.

SPACEX VE NASA'DAN TEPKİ

NASA ve SpaceX çalışanları, bu tarihi başarının görüntülerini seçim reklamında kullanan Trump'a tepki gösterdi.

Çalışanlar, ABD topraklarından uzaya yeniden astronot gönderilmeye başlanmasının yalnızca Trump yönetiminin başarısıymış gibi gösterilmesine karşı çıktı.

VİDEO KALDIRILDI

Gelen tepiler nedeniyle geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2 buçuk dakikalık video, sosyal medyadan kaldırıldı.

Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekip ise, reklamda yer alan görüntülerin herkese açık kaynaklardan alındığını ve görüntülerde herhangi bir sakınca olmadığını savundu.