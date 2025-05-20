NASA, Voyager 1'in 20 yıldır uyuyan motorlarını yeniden çalıştırdı

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NASA, yıldızlararası boşlukta yolculuğuna devam eden efsanevi uzay aracı Voyager 1'in 20 yıldır uykuda olan yedek iticilerini yeniden canlandırarak büyük bir mühendislik başarısına imza attı.

Bu kritik müdahale, uzay aracının birincil iticilerindeki bozulma nedeniyle Dünya ile iletişimini kaybetme riskinin ortaya çıkması üzerine, zaman kısıtlamalarına rağmen gerçekleştirildi.

NASA MÜHENDİSLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞARAK BAŞARIYA ULAŞTI

Voyager 1'e komut göndermekten sorumlu Dünya tabanlı antenin 4 Mayıs'tan itibaren aylarca sürecek bakıma alınacak olması, görevi daha da karmaşık hale getirdi.

NASA ekibi, bu sıkı son teslim tarihine rağmen uzun süredir kullanılmayan yedek iticileri ve onları çalışır durumda tutan ısıtıcıları yeniden etkinleştirmeyi başararak, 23 saatlik sinyal bekleme süresinin ardından Voyager 1'den olumlu yanıt aldı.

YEDEK İTİCİLER VOYAGER 1'İN DÜNYA İLE İLETİŞİMİNİ SAĞLIYOR

Yeniden canlandırılan yedek iticiler, Voyager 1'in yönünü ayarlamak ve kesintisiz iletişim için antenini Dünya'ya doğru tutmak amacıyla doğru dönüş manevraları gerçekleştirmesi için kritik öneme sahip.

Birincil iticilerdeki sorunlar nedeniyle, NASA mühendislerinin uzay aracının hizasını korumak için bu yedek iticilere güvenmesi gerekiyor.

1977'de fırlatılan ve Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerini keşfettikten sonra yıldızlararası uzayı incelemeye başlayan ikiz Voyager uzay araçları, yaşları ve Dünya'dan uzaklıkları nedeniyle önemli teknik sorunlar yaşıyor.ve güç jeneratörleri de giderek zayıflıyor.

Ancak NASA, arızalı bir çip sorununu yazılımla çözmek ve şimdi de Voyager 1'in yedek iticilerini canlandırmak gibi yaratıcı çözümlerle bu tarihi görevlerin ömrünü uzatmaya devam ediyor.