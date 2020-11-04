NASA, Voyager 2 aracıyla aylar sonra iletişim kurdu

NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2, 8 aylık aranın ardından ilk kez Dünya ile iletişim sağladı.

20 Ağustos 1977 tarihinde, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay aracı Voyager 2, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret eden ilk ve tek uzay aracı olma özelliğine sahip.

Üzerinde barındırdığı altın plak sayesinde, Dünya'ya sesli mesajlar gönderebilen Voyager 2 aracından 8 aydır haber alamayan ve umudu kesen NASA, araç ile yeniden bağlantı kurulduğunu duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Voyager 2 ile iletişim kuran Avustralya'daki Deep Space Station 43 isimli iletişim merkezi, NASA tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları sonucunda devre dışı kalmış ve araçla olan iletişim kopmuştu.

Daha sonra açıklama yapan NASA, vericilerdeki antenlerin 47 yıldır değişmediğini ve böyle bir çalışmanın zorunlu olduğunu belirtmişti.

29 EKİM'DE İLETİŞİM SAĞLANDI

NASA, yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından 29 Ekim'de araçla yeniden bağlantı kurmayı başardı.

Yetkililer, iyileştirme çalışmalarının 2021'e kadar devam edeceğini ve bu tarihten sonra daha sağlıklı bir iletişim sağlanacağını söylüyor.

Dünya'dan yaklaşık 18 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 2, iletişim kurmayı da ciddi şekilde zorlaştırıyor.

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