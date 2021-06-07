NASA'dan UFO açıklaması: Ne olduklarını merak ediyoruz

NASA'dan UFO açıklaması: Ne olduklarını merak ediyoruz

NASA başkanı Bill Nelson, ABD savaş pilotlarının kaydettiği görüntülerde ne olduğunu merak ettiklerini söyledi.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

Bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu ve belgelerin gizli olduğunu savunan Pentagon, ilk başlarda bilgi vermese de ardından tüm görüntüleri halka açmıştı.

Şimdilerde ise, bu görüntülerdeki cisimlerin ne olduklarına dair bilim insanları çalışmalarına devam ediyor.

Pentagon, UFO görüntülerini yayınladı - VİDEO

NASA BAŞKANI: NE OLDUKLARINI MERAK EDİYORUZ

Göreve geçen ay gelen NASA başkanı Bill Nelson, uzay ajansında görevli araştırmacılardan, pilotların son 20 yılda bildirdiği UFO gözlemlerini incelemesini istedi.

Nelson, "Bilim insanlarımızdan, bu görüntüleri bilimsel olarak incelemelerini istedim. Sonuç olarak, biz de ne olduklarını bilmek istiyoruz." dedi.

2015 YILINDA KAYDEDİLDİ

ABD donanması, FLIR1 adını verdiği yukarıdaki görüntüleri 2015 yılında kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, bir cisimin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor.

Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje, Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak kayıtlara geçmişti.

Nesneyi görüntüleyen pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde, cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer verilmişti.

PENTAGON, YAKINDA RAPOR YAYINLAYACAK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları, geçtiğimiz yıl 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı ve 6 aylık süre dolmak üzere.

New York Times, birkaç gün önce söz konusu raporun içeriğinden haberdar olan bazı kaynaklardan bilgi almış ve bunları kamuoyuna açıklamıştı.

Haber kuruluşunun elde ettiği bilgiye göre ABD, uçan nesnelerde uzaylı teknolojisine dair hiçbir kanıt bulamıyor, ancak uzaylılara ait olmadıklarına dair de bir kanıt yok.