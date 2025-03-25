NASA'nın Lucy uzay aracı gelecek ay 150 milyon yıllık göktaşını ziyaret edecek

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NASA'nın Lucy uzay aracı, 12 yıllık görevi boyunca Jüpiter'in yörüngesinde bulunan 11 göktaşını ziyaret edecek.

Bu ziyaretlerin ilki, 20 Nisan'da gerçekleşecek ve Lucy, yaklaşık 150 milyon yaşında olduğu tahmin edilen 5 kilometre genişliğindeki Donaldjohanson adlı asteroitin yanından geçecek.

Bu uçuş, Lucy'nin Jüpiter'in Truva asteroitleriyle yapacağı gelecekteki buluşmalar için kritik bir önem taşıyor.

DONALDJOHANSON CİSMİ

Güneybatı Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Donaldjohanson'ın yaklaşık 150 milyon yıl önce daha büyük bir asteroitin parçalanmasıyla oluştuğunu ve zaman içinde yörüngesinde ve dönüşünde önemli değişiklikler yaşadığını tespit etti.

Asteroitin tuhaf yapısı ve geçmişi, bilim insanları için büyük bir merak konusu.

LUCY, KRİTİK VERİLER TOPLAYACAK

Lucy, Donaldjohanson'ın yanından geçerken asteroitin şekli, yüzey jeolojisi ve krater geçmişi hakkında önemli veriler toplayacak.

Bu veriler, sadece yakın mesafeden elde edilebileceği için büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, bu sayede asteroitin yapısını ve geçmişini daha iyi anlayabilecek.

Truva asteroitleri, güneş sisteminin oluşumuna dair önemli ipuçları taşıdığı için bilim insanları için büyük bir ilgi odağı.

Lucy görevinin baş araştırmacısı Hal Levison, bu asteroitleri "gezegen oluşum sürecinin fosilleri" olarak tanımlıyor. Bu asteroitlerin incelenmesi, Güneş sisteminin tarihini anlamamıza yardımcı olacak.