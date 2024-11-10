Natilus, karma kanatlı uçakla Airbus ve Boeing'e rakip oluyor

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Havacılık sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyan yeni bir uçak modeliyle tanışın: Horizon.

Natilus tarafından geliştirilen bu karma kanatlı (Blended Wing Body - BWB) uçak, geleneksel tasarımlara kıyasla daha az sürtünme, daha fazla iç alan ve daha yüksek yakıt verimliliği sunuyor.

BWB TASARIMININ AVANTAJLARI

Geleneksel uçaklarda kanat ve gövde ayrı parçalarken, BWB tasarımında bu ikisi birleşik bir yapı oluşturuyor.

Bu sayede sürtünme azalıyor ve uçağın tamamı kaldırma kuvveti üretmeye katkıda bulunuyor. Ayrıca, BWB tasarımı daha fazla iç hacim sunarak yolcu, kargo veya yakıt kapasitesini artırıyor.

HORİZON'UN ÖZELLİKLERİ

Natilus, Horizon'un yüzde 50 daha az emisyon ve yüzde 30 daha az yakıt tüketimiyle kıtalararası uçuşlarda 200 yolcu taşıyabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, uçak yüzde 40 daha fazla hacme sahip olacak, bu da onu Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dar gövdeli uçaklarla aynı yük sınıfına yerleştiriyor.

Natilus'un iddialı projesi, havacılık sektöründe yeni bir dönemin habercisi olabilir. Şirket, Horizon'un 2030'lu yılların başlarında hizmete girmesini hedefliyor.

Natilus'un önünde bazı zorluklar da bulunuyor. Havaalanlarının BWB uçaklarına uyum sağlaması gerekebilir ve yolcuların pencerelerden uzakta oturmayı tercih edip etmeyeceği belirsiz.

Ayrıca, Boeing ve Airbus gibi devlerin de kendi karma kanatlı uçaklarını geliştirme olasılığı var.