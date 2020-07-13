NEOWISE kuyruklu yıldızı nasıl izlenir

Son günlerde ülkemizden de çıplak gözle görülebilen NEOWISE kuyruklu yıldızını nasıl görebileceğinizi ve fotoğraf çekebileceğini anlattık.

27 Mart 2020 tarihinde Neowise uzay teleskobu tarafından keşfedilen parabolik bir yörüngeye sahip kuyruklu yıldıza "NEOWISE" adı verilmişti.

3 Temmuz 2020'de Güneş'e en yakın geçişini yapan kuyruklı yıldız, 23 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve gezegenimize 103 milyon kilometreye kadar yaklaşacak.

NEOWISE NASIL GÖRÜLÜR

NEOWISE kuyruklu yıldızını çıplak gözle görebilmek için doğru zamanda doğru yere bakmanız gerekiyor.

Öncelikle bulunduğunuz bölgede Güneş'in doğuş saatini öğrenin ve bu saatten 1 ila 2 saat öncesine alarm kurun. Kuyruklu yıldızı en net bu saatlerde gözlemlemek için başınızı kuzeydoğu yönüne çevirin.

Karşınıza gökyüzünün en parlak 11. yıldızı Capella çıkacak. Bu yıldız oldukça parlak olduğundan dikkatinizi hemen çekecektir. Daha sonra Capella'nın biraz daha alt kısmına odaklanarak NEOWISE kuyruklu yıldızını gözlemleyebilirsiniz.

NEOWISE FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR

Kuyruklu yıldızın fotoğraflarını çekebilmek için uzun pozlama yapmanızı öneriyoruz. Normal fotoğraf çekerek de NEOWISE'ı görebilirsiniz, ancak uzun pozlama sayesinde kuyruklu yıldızın havada süzüldüğünü net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Uzun pozlama, kameranızın daha fazla ışık almasını ve kuyruklu yıldızı daha ayrıntılı fotoğraflamanızı sağlayacaktır.

Pozlama ayarını ise 5-10 saniye arasında bir değerde tutmak sizin için yeterli olacaktır.





DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ YOK

754 metrelik bir çapa sahip olan NEOWISE, kilometrelerce uzanan kuyruğu sayesinde teleskoplar ve çıplak gözle takip edilebiliyor. Uzmanlar, kuyruklu yıldızın gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığının altını çiziyor.