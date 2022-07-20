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    Netflix'in abone sayılarında 970 binlik kayıp yaşandı

    Netflix'in yılın ikinici çeyreğinde abone sayılarının açıklandığı rapora göre, firma 970 bin abone kaybı yaşadı.
    • 20.07.2022 - 01:38
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    Netflix'in abone sayılarında 970 binlik kayıp yaşandı

    Netflix, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

    Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

    Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.

    970 bin kişilik azalış

    Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 2,97 dolardan 3,20 dolara çıktı.

    Netflix'in abone sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.

    2 milyonluk kayıp beklentisi

    AA'nın haberine göre, bu dönemde Netflix'in abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.

    Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişilik azalış göstermişti. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

    Netflix in abone sayılarında 970 binlik kayıp yaşandı #1


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