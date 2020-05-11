Nisan ayında en çok indirilen mobil uygulamalar

Nisan ayında en çok indirilen mobil uygulamalar

Sensor Tower verilerinden elde edilen bilgilere göre, nisan ayında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla, mobil uygulama sektörü de bir hayli gelişti. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki artış dikkat çekerken, son aylarda koronavirüs nedeniyle video konferans uygulamalarına olan ilgi de bir hayli arttı.

Sensor Tower, geçtiğimiz nisan ayının en çok indirilen mobil uygulamalarını açıkladı. Google Play ve App Store aracılığıyla en çok indirilen uygulamalar şu şekilde:



ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ ZOOM ZİRVEDE

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmak zorunda kalanların en çok tercih ettiği video konferans uygulamalarından biri olan Zoom, nisan ayında android ve iOS mağazalarında en çok indirilen uygulama olmayı başardı.

Kullanıcı verilerini sattığı ve Çin ile paylaştığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalan uygulama, rakiplerinden sıyrılmayı başardı. 131 milyon kez indirilen uygulama, Nisan 2019’a göre 60 kat büyüme gösterdi.

TIKTOK NİSAN AYINDA 107 MİLYON İNDİRİLDİ

Zoom'un ardından en çok indirilen ikinci uygulama ise TikTok oldu. Android ve İOS mağazalarında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran popüler platform, nisan ayı içerisinde 107 milyon kez telefonlara indirildi.

Son bir yıl içerisinde 2 buçuk kat büyüme gösteren TikTok'u en çok indiren ülke ise yüzde 22 ile Hindistan olurken, ABD yüzde 9,4 ile ikinci sırada yer aldı.