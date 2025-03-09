Nokia, Ay'a ilk hücresel şebekeyi yerleştirmek için çalışıyor

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Nokia, uzay araştırmalarında çığır açacak bir projeye imza atıyor. Şirket, Intuitive Machines-2 (IM-2) görevi kapsamında Ay'a ilk 4G hücresel ağı kurarak, gelecekteki Ay görevleri için kritik bir iletişim altyapısı oluşturacak.

Bu proje, Nokia'nın telekomünikasyon altyapı teknolojisindeki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

AY'DA HÜCRESEL AĞ KURULUMU

Nokia, Intuitive Machines Athena iniş aracıyla Ay'a gönderilecek olan 4G/LTE ağı, Ay yüzeyindeki iki aracı birbirine bağlayacak.

MAPP gezgini ve Micro Nova Hopper drone'u, bu ağ üzerinden veri alışverişi yapacak ve görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirecek.

Bu ağ, gelecekteki Ay üsleri ve insanlı görevler için de temel bir iletişim altyapısı sağlayacak.

GÖREVİN DETAYLARI

Athena iniş aracı, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldıktan sonra Ay yörüngesine ulaşacak ve iniş yapacak.

Nokia, inişin ardından Ay Yüzeyi İletişim Sistemi'ni (LSCS) etkinleştirecek. İlk olarak, MAPP gezgini ile bağlantı kurulacak ve ardından Micro Nova Hopper drone'u ağa bağlanacak.

Nokia, bu süreçte ağın performansını sürekli olarak izleyecek ve gelecekteki görevler için gerekli verileri toplayacak.

Nokia'nın Ay'a kurduğu hücresel ağ, uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Bu proje, hücresel teknolojinin uzay görevlerinde nasıl kullanılabileceğini göstererek, gelecekteki uzay keşifleri için önemli bir adım olacak.