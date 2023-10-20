Nokia zor durumda! 14 binden fazla çalışanı kovacak Nokia, satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından 14 bine yakın çalışanı işten çıkarma kararı aldı.

ensonhaber.com

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, günümüzde daha çok bilişim teknolojileri pazarına odaklanıyor.

Şirket, üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bine kadar çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Nokia, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar euro seviyesindeydi.

Nokia'dan kemer sıkma politikası

Nokia, faaliyet kar marjını 2026'ya kadar en az yüzde 14'e çıkarmak için 800 milyon euro ile 1,2 milyar euro arasında tasarruf etmeyi planlıyor.

Şirket, maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 bin çalışan sayısının 72 bin-77 bin arasına ineceğini belirtti.

CEO Pekka Lundmark, Nokia'nın maddi açıdan zor bir süreçten geçtiğini anlattı. Lundmark'a göre satışlar, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte artan maliyetler ve diğer makroekonomik zorluklar, şirketi toplu işten çıkarma yapmaya mecbur bıraktı.