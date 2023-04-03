Nokia'dan ucuz telefon! Nokia C12 Plus fiyatı ve özellikleri HMD Global, Nokia C12 serisinin son üyesi C12 Plus modelini görücüye çıkardı. Telefonun fiyatını ve özelliklerini derledik.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yeni bir modelini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

HMD Global, ocak ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Nokia C12'nin Plus sürümünü tanıttı.

Nokia C12 Plus özellikleri

6.3 inç HD+ ekranla karşımıza çıkan Nokia C12 Plus, gücünü 8 çekirdekli Unisoc 9863A1 işlemcisinden alıyor.

2GB / 3GB RAM seçenekleri ve 64GB depolama alanı ile satışa sunulacak modelde, 8MP arka ve 5 MP ön kamera bulunuyor.

Android 12 Go Edition işletim sistemi ile kutusundan çıkacak Nokia C12 Plus, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Nokia C12 Plus'ın çıkış tarihi henüz belli olmasa da fiyatının 100 dolar olacağı açıklandı.