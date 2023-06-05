Nokia'dan uygun fiyatlı iki yeni model: C110 ve C300 Nokia, orta ve giriş seviyeye yönelik iki yeni model piyasaya sürdü. Nokia C110 ve C300 modellerinin fiyatlarını ve özelliklerini derledik.

ensonhaber.com Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor. Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, ürün yelpazesine iki yeni model daha ekleyecek. Nokia C110 ve C300 özellikleri Nokia C110’da HD+ çözünürlüklü 6.3 inç büyüklüğünde LCD ekran ve MediaTek Helio P22 işlemci yer alıyor. Nokia C300’de yine HD+ çözünürlüklü 6.52 inç ekran ve Snapdragon 662 işlemci bulunuyor. C110’un arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera yer alırken, C300'ün arkasında ise 2MP makro, 2MP derinlik sensörü ve 13 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. Nokia’nın her iki telefonu da 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Depolama alanı microSD kart desteğiyle artırılabiliyor. Nokia C110, 3000 mAh bataryadan güç alırken,C300'de ise 4000 mAh batarya kullanılıyor. Nokia C110 ve C300 fiyatları Nokia C110 gri renk seçeneğiyle 99 dolar karşılığında satışa sunulacak.C300 içinse 139 dolar ödemeniz gerekecek.