Nokia'nın 27 yıllık tasarım arşivi yayınlandı

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Finlandiya merkezli Aalto Üniversitesi, Nokia'nın tasarım tarihine ışık tutan kapsamlı bir dijital arşiv oluşturdu.

Nokia Tasarım Arşivi adı verilen bu çevrimiçi platform, 90'ların ortasından 2017 yılına kadar Nokia tarafından üretilen veya tasarlanan tüm ürünlerin ve konseptlerin bilgilerini içeriyor.

20 YILLIK TASARIM TARİHİ

Nokia Tasarım Arşivi, 20 yıllık bir dönemi kapsayan çizimler, fotoğraflar, sunumlar, röportajlar ve daha fazlasını içeren devasa bir koleksiyon sunuyor.

Bu arşiv, Nokia'nın tasarım süreçlerine ve ürünlerinin evrimine dair benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.

Arşiv, sadece Nokia'nın ürünlerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin iç işleyişine ve karar alma süreçlerine de ışık tutuyor.

Fikirlerin nasıl geliştiği, hangi konseptlerin hayata geçirildiği ve hangilerinin rafa kaldırıldığı gibi bilgilere bu arşiv sayesinde ulaşmak mümkün.

Baş araştırmacı Profesör Anna Valtonen, "Arşiv, her kuruluşun perde arkasında yaptığı işi görmemiz için sahip olduğumuz ilk fırsatlardan biri." diyor.

Nokia Tasarım Arşivi, şirketlerin şeffaflığı ve tasarım süreçlerini paylaşması konusunda da ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİR HAZİNE

Arşiv, tasarımcılar, tasarım tarihçileri ve organizasyon ve yönetim bilim insanları gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar için de değerli bir kaynak.

Aalto Üniversitesi ekibi, zamanla daha fazla içerik ekleyerek arşivi geliştirmeyi hedefliyor.

Nokia Tasarım Arşivi, nostalji yaşamak, tasarım trendlerini incelemek veya şirketlerin karar alma süreçlerini anlamak isteyen herkes için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Söz konusu arşive aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

NOKIA TASARIM ARŞİVİ