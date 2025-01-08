Nothing Phone (2a) Plus, Android 15 güncellemesine kavuştu

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Nothing, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0 güncellemesini Phone (2a) Plus modeli için kullanıma sundu. Güncelleme, yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve güvenlik geliştirmeleri içeriyor.

NOTHING OS 3.0'IN ÖZELLİKLERİ

Nothing OS 3.0, Android 15'in tüm özelliklerinin yanı sıra Nothing'e özgü birçok yenilik de sunuyor. İşte öne çıkan özellikler:

Paylaşılan Widget'lar: Widget'ları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilir ve etkileşim kurabilirsiniz.

Yeni Kilit Ekranı: Özelleştirilebilir kilit ekranı, yeni saat kadranları ve genişletilmiş widget alanı.

Akıllı Çekmece: Uygulamaları otomatik olarak klasörlere ayıran yapay zeka destekli uygulama çekmecesi.

Gelişmiş Açılır Görünüm: Çoklu görevi kolaylaştıran geliştirilmiş açılır görünüm.

Yükseltilmiş Tasarım: Yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar, widget kütüphanesi ve Gelişmiş Ayarlar menüsü.

Performans İyileştirmeleri: Yapay zeka destekli uygulama optimizasyonu ve daha hızlı açılış süreleri.

Güvenlik Geliştirmeleri: Aralık 2024 güvenlik düzeltme yaması.

GÜNCELLEMEYİ NASIL ALABİLİRSİNİZ

Nothing OS 3.0 güncellemesi, Phone (2a) Plus kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor.

Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemesi bölümüne gidebilirsiniz.