Nothing Phone (3a) tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Londra merkezli teknoloji şirketi Nothing, merakla beklenen Nothing Phone (3a) modelini resmi olarak görücüye çıkardı.

Orta segment akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek olan bu yeni model, özgün tasarımı ve dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirket, Nothing Phone (3a) ile kullanıcılara sadece bir telefon değil, aynı zamanda farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İşte Nothing Phone (3a)'nın detayları:

TASARIM VE EKRAN

Nothing Phone (3a), markanın imzası haline gelen şeffaf tasarımını koruyor ve geliştiriyor. Yeni eklenen üçüncü kamera ve genişletilmiş kamera modülü, telefona daha dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Telefonun boyutları 6,44 x 3,05 x 0,33 inç (162,74 x 76,32 x 8,55 mm) olarak belirlenirken, ağırlığı 201 gram. Cihazın IP64 derecesiyle suya ve toza karşı dayanıklılığı artırılmış durumda.

Telefonun ön yüzünde ise 6,77 inç büyüklüğünde, Full HD+ (1080 x 2392) çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor.

KAMERA PERFORMANSI: ÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler yapılmış. 50 MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP telefoto kamera bulunuyor.

Özellikle telefoto kameranın eklenmesi, kullanıcıların daha çeşitli çekimler yapabilmesine olanak tanıyor.

2x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera, portre çekimleri için ideal bir seçenek. TrueLens Engine 3.0 ve Ultra XDR teknolojileri sayesinde, fotoğraflar daha canlı ve detaylı hale geliyor.

Video tarafında ise 30 FPS'de 4K video kaydı ve 120 FPS'de ağır çekim gibi özellikler sunuluyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Nothing Phone (3a) kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

PERFORMANS VE PİL ÖMRÜ

Nothing Phone (3a), gücünü Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden alıyor. Bu işlemci, önceki nesle göre yüzde 33 daha hızlı CPU ve yüzde 11 daha hızlı GPU performansı sunuyor.

5.000 mAh kapasiteli batarya, tek şarjla iki güne kadar kullanım imkanı sağlarken, 50W hızlı şarj özelliği sayesinde telefon 56 dakikada tam şarj olabiliyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK: NE ZAMAN SATIŞTA?

Nothing Phone (3a), siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

8+128 GB: 329 euro

12+256 GB: 379 euro

Telefonun ön siparişleri bugün başlarken, satışlar 11 Mart'ta başlayacak. ABD'de ise Nothing Beta Programı üzerinden satışa sunulacak.