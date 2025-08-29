Nothing Phone 3'ün tanıtımında sahte fotoğraf örnekleri kullanıldı: Şirketten açıklama var

Dikkat çekici tasarımlarıyla bilinen teknoloji şirketi Nothing, yeni akıllı telefonu Phone 3'ün tanıtımında büyük bir skandala imza attı.

Şirketin, telefonun kamerasıyla çekilmiş gibi gösterdiği fotoğrafların aslında profesyonel makinelerle çekilmiş lisanslı stok fotoğraflar olduğu tespit edildi.

EXIF DOSYALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, The Verge'ün bir fotoğrafçıdan gelen ihbar üzerine Nothing'in paylaştığı fotoğrafın EXIF dosyalarını incelemesiyle ortaya çıktı.

İnceleme sonucunda, paylaşılan görüntülerden birinin 2023 yılında çekildiği ve Nothing Phone 3 ile ilgisi olmadığı doğrulandı.

NOTHING'DEN "HATA YAPTIK" AÇIKLAMASI

Nothing kurucu ortaklarından Akis Evangelidis, olayı doğruladı ancak bunun art niyetli bir durum olmadığını savundu.

Evangelidis, bu görüntülerin seri üretimden önceki test telefonlarında yer aldığını ve bir hata sonucu son test modellerine de yansıdığını belirterek şirket içi soruşturma başlattıklarını söyledi.