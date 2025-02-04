Nubia V70 Max, 15 Şubat'ta piyasaya sürülecek

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Nubia, V serisinin yeni modeli V70 Max'i 15 Şubat'ta piyasaya sürecek. Uygun fiyatı ve 6.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken V70 Max, giriş seviyesi kullanıcıları hedefliyor.
NUBİA V70 MAX'İN ÖZELLİKLERİ
Nubia V70 Max, 6,9 inç HD+ LCD ekran, Unisoc T606 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.
Ekran: 6,9 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
İşlemci: Unisoc T606
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 MP + 2 MP (makro)
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 6.000 mAh, 22,5W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MyOS 15
Nubia V70 Max, Filipinler'de 90 dolar / 88 euro fiyatla satışa sunulacak. Telefon, gri, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle 15 Şubat'ta piyasaya sürülecek.
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