Nubia V70 Max, 15 Şubat'ta piyasaya sürülecek
Haber Merkezi

Nubia, V serisinin yeni modeli V70 Max'i 15 Şubat'ta piyasaya sürecek. Uygun fiyatı ve 6.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken V70 Max, giriş seviyesi kullanıcıları hedefliyor.

NUBİA V70 MAX'İN ÖZELLİKLERİ

Nubia V70 Max, 6,9 inç HD+ LCD ekran, Unisoc T606 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 8 MP ön kamera ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Ekran: 6,9 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T606

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP (makro)

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 22,5W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MyOS 15

Nubia V70 Max, Filipinler'de 90 dolar / 88 euro fiyatla satışa sunulacak. Telefon, gri, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle 15 Şubat'ta piyasaya sürülecek.

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Muhammet Karal
Editor