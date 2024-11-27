Nubia Z70 Ultra, ABD'de satışa sunulan ilk Snapdragon 8 Elite destekli telefon oldu

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Nubia, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Z70 Ultra'yı ABD pazarına sunarak güçlü bir giriş yaptı.

Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve etkileyici kamera özellikleriyle dikkat çeken Z70 Ultra, şık tasarımı ve yüksek performansıyla teknoloji tutkunlarını cezbediyor.

5 Aralık'ta raflarda yerini alacak olan Z70 Ultra, şimdiden Avrupa ve ABD'de ön siparişe açıldı.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE İDDİALI KAMERA

Nubia Z70 Ultra, ABD pazarında Qualcomm'un en yeni ve güçlü yonga seti Snapdragon 8 Elite ile çalışan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçeneği sunan Z70 Ultra, performans konusunda sınırları zorluyor.

Z70 Ultra, dünyanın ilk 35 mm değişken diyafram lensini kullanan üçlü kamera sistemiyle de dikkat çekiyor.

Bu sistem, f/1.59–f/4.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve OIS özellikli 64 MP telefoto lensten oluşuyor.

Ayarlanabilir diyafram, yapay zeka destekli görüntüleme ve sinematik bokeh efektleri ile Z70 Ultra, her çekimi olağanüstü hale getirmeyi vadediyor.

ETKİLEYİCİ ÖZELLİKLER VE ŞIK TASARIM

Nubia Z70 Ultra, 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.150 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor.

IP68/IP69 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan telefon, 1.5K çözünürlükte (2688 x 1216 piksel) 144 Hz yenileme hızına ve 2000 nit tepe parlaklığına sahip 6.85 inç AMOLED ekranla geliyor.

Nubia Z70 Ultra, ABD'de siyah, yıldızlı gece sürümü ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle ön siparişe açıldı.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 730 dolardan, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip model ise 950 dolardan satışa sunulacak.