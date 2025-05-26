NVIDIA, Çin için daha ucuz bir yapay zeka çipi piyasaya sürecek

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NVIDIA, Çin pazarına yönelik daha uygun fiyatlı bir yapay zeka (AI) yonga seti piyasaya sürmeyi planlıyor.

NVIDIA'nın son nesil Blackwell mimarili yapay zeka işlemcilerinin bir parçası olacak bu yeni grafik işlem biriminin (GPU) fiyatının 6 bin 500 ila 8 bin dolar arasında olması bekleniyor.

Bu fiyat, daha önce 10 bin ila 12 bin dolar arasında satılan ve kısıtlanan H20 modelinden çok daha düşük olacak.

YENİ ÇİPİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yaklaşan yapay zeka yonga seti, sunucu sınıfı bir grafik işlemcisi olan NVIDIA'nın RTX Pro 6000D'sini temel alacak.

Yüksek bant genişliğine sahip bellek kullanan H20 modelinin aksine, yeni GPU geleneksel GDDR7 belleği kullanacak.

Ayrıca, TSMC'nin gelişmiş Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) paketleme teknolojisini de içermeyecek. Bu tasarım tercihleri, daha gelişmiş modellere kıyasla daha ucuz ve daha kolay üretilebilir olmasını sağlayacak.

ÇİN PAZARINDAKİ SON DURUM

Çin, NVIDIA'nın son mali yıldaki satışlarının yüzde 13'ünü oluşturuyordu. Ancak, 2022'de ürünlerini etkilemeye başlayan ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle NVIDIA'nın Çin'deki pazar payı yüzde 95'ten yüzde 50'ye düştü.

Şirketin en büyük rakibi ise Ascend 910B çipini üreten Huawei. NVIDIA CEO'su Jensen Huang, ABD'deki ihracat kısıtlamalarının devam etmesi halinde daha fazla Çinli müşterinin Huawei yongalarını satın almaya yönelebileceğini söyledi.

NVIDIA, H20 yasağı nedeniyle 5,5 milyar dolarlık envanteri silmek ve satışlarda 15 milyar dolar kaybetmek zorunda kalmıştı.

Son ihracat kısıtlamaları, GPU bellek bant genişliğine yeni sınırlamalar getirerek şirketi zorluyor.