Nvidia ve diğer çip üreticileri, gümrük vergilerinden kaçınmak için yeni yollar arıyor

Haber Merkezi

ABD'nin 2020 yılında ihracat kontrollerini sıkılaştırması, Huawei'nin kendi geliştirdiği HiSilicon çiplerine erişimini engellemişti.

Amerikan çip üretim ekipmanlarını kullanan dökümhanelerin Huawei'ye 5G ve diğer gelişmiş çipleri göndermesi yasaklanmıştı.

Bu durum, Huawei'nin amiral gemisi Mate 40 serisinden sonra 4G hızlarında çalışan Snapdragon işlemcili telefonlar üretmek zorunda kalmasına neden olmuştu.

Ancak bu süreç, Huawei'nin Mate 60 serisi için Çin'in en büyük dökümhanesi SMIC ile iş birliğine gitmesiyle değişti.

SMIC'in 7nm Kirin 9000 çipleri üretmesi, Huawei'nin yaptırımları aşarak telefonlarına 5G teknolojisini geri getirmesini sağladı.

Buna rağmen, bu çiplerin rakiplerinin üç nesil gerisinde (5nm, 3nm ve 2nm) olması, Huawei için önemli bir dezavantaj oluşturuyor.

Çinli firmaların gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişimindeki kısıtlamalar nedeniyle SMIC, 7nm'den daha gelişmiş bir üretim teknolojisi kullanamıyor.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ VE ETKİLERİ

Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump'ın ABD'ye ithal edilen yarı iletkenlere gümrük vergisi uygulanması olasılığını gündeme getirmesi, sektörde yeni bir endişe dalgası yarattı.

Bu adımın temel amacı, çip üreticilerini ABD içinde daha fazla üretim yapmaya teşvik etmek.

DigiTimes'ın haberine göre, daha önce maliyet nedeniyle ABD'den çip almayı tercih etmeyen alıcılar, bu olası tarifelerden kaçınmak için TSMC'nin Arizona tesisine yoğun bir talep gösteriyor.

Yoğun talep ve sınırlı üretim kapasitesi, doğal olarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.

TSMC'nin zaten yüksek olan 2nm çip fiyatlarını daha da artırması bekleniyor. Hatta 2nm çiplerin birim fiyatının, bu teknolojinin birkaç yıl önce piyasaya sürülen 3nm çiplerin fiyatından yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Bu durum, yarı iletkenlere herhangi bir gümrük vergisi uygulanmasa bile ABD'deki akıllı telefon fiyatlarının artabileceği anlamına geliyor.