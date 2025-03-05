Nvidia ve Huawei arasında büyük bir yapay zeka çip savaşı başlıyor

Haber Merkezi

Nvidia, yapay zeka pazarında liderliğini sürdürürken Huawei, güçlü bir rakip olarak ortaya çıkıyor.

Huawei'nin Ascend AI işlemcileri, yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış olup, Çin'de hızla yaygınlaşıyor.

Bu durum, Nvidia ve Huawei arasında büyük bir yapay zeka çipi savaşının fitilini ateşliyor. Yapay zeka çipi rekabeti, teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor.

HUAWEI'NİN ASCEND AI İŞLEMCİLERİ YÜKSELİYOR

Huawei, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı kısıtlamalara rağmen, yapay zeka işlemcileri alanında önemli adımlar atıyor.

Ascend AI işlemcileri, paralel işleme yetenekleriyle Nvidia'nın GPU'larına güçlü bir alternatif sunuyor.

Bu çipler, Çin'in en büyük dökümhanesi olan SMIC tarafından üretiliyor. Huawei'nin yapay zeka çipi üretimi, Çin'in teknoloji bağımsızlığı hedeflerine büyük katkı sağlıyor.

SMIC, Ascend çiplerini üretirken, aşırı ultraviyole litografi (EUV) kullanmadan N+2 düğümü teknolojisini kullanıyor.

Bu, ABD ve Hollanda'nın Çin'e göndermediği bir çip üretim malzemesi. SMIC'in teknolojik başarısı, Huawei'nin rekabet gücünü artırıyor.

ABD KISITLAMALARINA RAĞMEN BAŞARI GELDİ

Huawei ve SMIC, ABD'nin 2020'de uyguladığı ihracat kuralı değişikliklerine rağmen, önemli ilerlemeler kaydetti.

SMIC, eski Derin Ultraviyole Litografi (DUV) teknolojisini kullanarak 7 nm'den daha ileri yongalar üretebiliyor. Huawei'nin teknolojik direnci, şirketin pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Nvidia, şu anda Çin'deki yapay zeka çipi pazarında lider konumda. Ancak, Huawei'nin Ascend 910C çipi, Nvidia'nın H100 AI GPU'su ile rekabet etmeye hazırlanıyor.

Çin hükümetinin desteği ve Huawei'nin yenilikçiliği, şirketin Nvidia'ya karşı güçlü bir rakip olmasını sağlıyor. Yapay zeka çipi pazarındaki rekabet, önümüzdeki dönemde daha da kızışacak.