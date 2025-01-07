Nvidia, yeni nesil RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarını CES 2025'te tanıttı

Haber Merkezi

Nvidia, CES 2025 fuarında yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. RTX 50 serisi, Blackwell mimarisi ve GDDR7 bellek gibi yeniliklerle performansta büyük bir sıçrama vaat ediyor.

RTX 50 serisi, dizüstü bilgisayarlara da geliyor. RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri, mart ayından itibaren farklı dizüstü bilgisayarlarda yer alacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZELLİKLER

RTX 50 serisi, yapay zeka destekli RTX Neural Materials, RTX Neural Faces, metinden animasyona ve DLSS 4 gibi özelliklerle geliyor. DLSS 4, görüntü kalitesini artırıyor ve kare hızlarını 8 kata kadar artırabiliyor.

RTX 50 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Blackwell mimarisi: RTX 40 serisine göre önemli performans artışı sağlıyor.

GDDR7 bellek: Daha yüksek bant genişliği ve daha hızlı veri aktarımı sunuyor.

PCIe Gen 5 desteği: Daha hızlı veri yolu ile sistem performansını artırıyor.

DisplayPort 2.1b: 8K çözünürlükte 165Hz kadar yüksek yenileme hızlarını destekliyor.

DLSS 4: Yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojisi ile daha yüksek kare hızları ve daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

RTX 5090

Fiyat: 1.999 dolar

Bellek: 32 GB GDDR7

CUDA çekirdeği: 21.760

Güç tüketimi: 575W

RTX 4090'dan iki kat daha hızlı olan RTX 5090, Cyberpunk 2077 gibi oyunları DLSS 4 ile 238 FPS'de çalıştırabiliyor.

RTX 5080

Fiyat: 999 dolar

Bellek: 16 GB GDDR7

CUDA çekirdeği: 10.752

Güç tüketimi: 360W

RTX 4080'den iki kat daha hızlı olan RTX 5080, daha uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

RTX 5070 Tİ VE RTX 5070

RTX 5070 Ti: 749 dolar, 16 GB GDDR7, 8.960 CUDA çekirdeği, 300W güç tüketimi.

RTX 5070: 549 dolar, 12 GB GDDR7, 6.144 CUDA çekirdeği, 250W güç tüketimi.

RTX 5070 Ti, RTX 4070 Ti'den 2 kat daha hızlı iken, RTX 5070 de RTX 4070'den 2 kat daha hızlı. RTX 5070, 549 dolara RTX 4090 performansı sunuyor.