NVIDIA'dan ihracat kısıtlamalarına önlem: Çin'e gönderilecek işlemci güncellendi

Haber Merkezi

ABD merkezli yarı iletken devi NVIDIA, Washington'ın ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarına yönelik H20 yapay zeka çipinin ayarlanmış bir versiyonunu önümüzdeki iki ay içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu hamle, şirketin önemli bir pazardaki konumunu koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

ABD KISITLAMALARINA YENİ ÖNLEM

NVIDIA, ABD'nin orijinal H20 modeline getirdiği son ihracat kısıtlamalarının ardından bu kararı aldı.

Şirket, bu adımla Huawei'nin artan etkisi ve ABD'nin Çin'in ileri yarı iletken teknolojisine erişimini sınırlama çabaları arasında Çin pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ÇİNLİ MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLDİ

NVIDIA, aralarında önde gelen bulut bilişim servis sağlayıcılarının da bulunduğu büyük Çinli müşterilerini, modifiye edilmiş H20 yapay zeka çipini temmuz ayında piyasaya sürme planları hakkında bilgilendirdi.

Orijinal H20, Çin'de satışı onaylanan en güçlü yapay zeka çipi olmasına rağmen, ABD'nin ihracat lisansı gerekliliği sonrası geri çekilmişti.

TEKNİK AYARLAMALAR VE H20 YAPAY ZEKA ÇİPİ PERFORMANSINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

NVIDIA, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına uymak için değiştirilmiş yonga tasarımında yeni teknik standartlar belirledi ve bu durum orijinal H20 modeline kıyasla bellek kapasitesinde önemli bir azalmaya yol açacak. Ancak bazı alt akış müşterilerinin, ihtiyaçlarına göre performans seviyelerini ayarlamak için modül yapılandırmasını değiştirebileceği belirtiliyor.