NVIDIA'dan oyuncuları üzecek haber: Bu ekran kartlarının desteği sonlanıyor

Ekran kartı sektörünün lideri NVIDIA, milyonlarca oyuncuyu ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Şirket, aralarında hala yaygın olarak kullanılan GTX 10 serisinin de bulunduğu 20'den fazla ekran kartı modeline verdiği desteği sonlandıracağını açıkladı.

DESTEĞİ KESİLEN EKRAN KARTLARI HANGİLERİ?

Yapılan açıklamaya göre NVIDIA, GeForce 7, 9 ve 10 serisi ekran kartlarını emekliye ayırıyor.

Bu, GTX 1050, GTX 1060, GTX 1070 ve GTX 1080 gibi bir dönemin popüler kartlarının artık yeni oyunlar için optimizasyon almayacağı anlamına geliyor.

GÜNCELLEME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK

Şirket, bu ekran kartları için son büyük özellik güncellemesini ekim ayında yayınlayacak.

Bu tarihten sonra 2028 yılına kadar sadece 3 aylık periyotlarla güvenlik güncellemeleri sunulacak ve 2028'de destek tamamen sona erecek.

DESTEĞİ SONA ERECEK EKRAN KARTI MODELLERİ

GTX 1050

GTX 1050 Ti

GTX 1060

GTX 1070

GTX 1070 Ti

GTX 1080

GTX 1080 Ti

GTX 950

GTX 960

GTX 970

GTX 980

GTX 980 Ti

GTX 745

GTX 750

GTX 750 Ti

GTX 760

GTX 760 Ti

GTX 770

GTX 780

GTX 780 Ti