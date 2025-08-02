NVIDIA'dan oyuncuları üzecek haber: Bu ekran kartlarının desteği sonlanıyor

Ekran kartı sektörünün lideri NVIDIA, milyonlarca oyuncuyu ilgilendiren önemli bir karar aldı.
Şirket, aralarında hala yaygın olarak kullanılan GTX 10 serisinin de bulunduğu 20'den fazla ekran kartı modeline verdiği desteği sonlandıracağını açıkladı.
DESTEĞİ KESİLEN EKRAN KARTLARI HANGİLERİ?
Yapılan açıklamaya göre NVIDIA, GeForce 7, 9 ve 10 serisi ekran kartlarını emekliye ayırıyor.
Bu, GTX 1050, GTX 1060, GTX 1070 ve GTX 1080 gibi bir dönemin popüler kartlarının artık yeni oyunlar için optimizasyon almayacağı anlamına geliyor.
GÜNCELLEME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK
Şirket, bu ekran kartları için son büyük özellik güncellemesini ekim ayında yayınlayacak.
Bu tarihten sonra 2028 yılına kadar sadece 3 aylık periyotlarla güvenlik güncellemeleri sunulacak ve 2028'de destek tamamen sona erecek.
DESTEĞİ SONA ERECEK EKRAN KARTI MODELLERİ
GTX 1050
GTX 1050 Ti
GTX 1060
GTX 1070
GTX 1070 Ti
GTX 1080
GTX 1080 Ti
GTX 950
GTX 960
GTX 970
GTX 980
GTX 980 Ti
GTX 745
GTX 750
GTX 750 Ti
GTX 760
GTX 760 Ti
GTX 770
GTX 780
GTX 780 Ti