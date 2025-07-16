NVIDIA'nın ardından AMD de Çin'e çip satışlarına devam edecek

ABD hükümetinin Çin'e yönelik teknoloji ihracatı politikasındaki yumuşama devam ederken, NVIDIA'dan sonra AMD'ye de yeşil ışık yandı.

Şirket, veri merkezleri ve yapay zeka uygulamalarında kullanılan MI308 yongalarının Çin'e sevkiyatını yeniden başlatmak için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan onay aldığını açıkladı.

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

ABD hükümetinin bu onayı, Başkan Donald Trump döneminde Çin'e yönelik çip satışlarına getirilen katı kısıtlamalardan büyük bir sapmayı temsil ediyor.

Bu son gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığı ve NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın Trump ile görüştüğü bir dönemin ardından geldi.

KARAR PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Daha önceki yasağın AMD'ye yaklaşık 800 milyon dolara mal olduğu tahmin edilirken, yeni onay haberiyle birlikte şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5 değer kazandı.

Benzer şekilde, NVIDIA'nın da aldığı onayla birlikte bu yılki gelirini önemli ölçüde artırması bekleniyor.