OLED ekranlı yeni MacBook Pro için geri sayım başladı

Teknoloji devi Apple, dizüstü bilgisayar pazarındaki dengeleri değiştirecek ikinci bir güncelleme için hazırlıklarını hızlandırdı.

Şirketin yaz aylarında seri üretimine geçmeyi planladığı yeni MacBook Pro modelleri, hem ekran hem de işlemci tarafında büyük yenilikler barındırıyor.

SAMSUNG İMZALI OLED EKRAN DÖNEMİ

Uzun süredir beklenen OLED ekran teknolojisi, Apple'ın kıdemli tedarik ortağı Samsung Display tarafından sağlanacak.

Samsung'un A6 olarak bilinen sekizinci nesil panel serisinin dünyadaki ilk seri üretimi olacak bu süreçte, cam alt tabakaların üretimine mayıs ayında başlanması hedefleniyor.

Samsung Display'in 2026 yılı sonuna kadar 2 milyon adet panel sevkiyatı yapması beklenirken, bu parçaların üçüncü çeyrekten itibaren montaj ortağı Foxconn'a iletilmesi planlanıyor.

Ancak raporlara göre OLED ekran teknolojisi yalnızca üst düzey M6 Pro ve M6 Max modellerine özel olabilirken alt seviye modellerin, LCD ekranla devam etme ihtimali bulunuyor.

M6 İŞLEMCİSİNDE 2 NANOMETRE TEKNOLOJİSİ

Cihazın güç kaynağı olacak M6 işlemcisi ise TSMC tarafından 2 nanometrelik N2 üretim süreciyle hayata geçirilecek.

Apple, üretim takvimini hızlandırmak ve çipleri daha erken piyasaya sürebilmek için ikinci nesil N2P teknolojisini kullanmak yerine standart N2 sürecini tercih edecek.