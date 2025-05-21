One UI 7 bütçe dostu Samsung modelleri için yayınlandı

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Uzun bir bekleyişin ve yavaş bir başlangıcın ardından Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımını hızlandırdı ve yeni sürümü şimdi de Galaxy A16 ve Galaxy A15 gibi bütçe dostu cihazlarına sunmaya başladı.

Güney Kore'de başlayan güncelleme, bu cihazlara çeşitli yeni üretkenlik özellikleri ve yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımı getiriyor.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİ İLK OLARAK GÜNEY KORE'DEKİ KULLANICILARA ULAŞTI

Samsung, Galaxy A16 ve Galaxy A15 için One UI 7 güncellemesini ilk olarak Güney Kore bölgesindeki kullanıcılara sunuyor.

Kullanıcılar güncellemeyi sırasıyla A165NKSU2BYE2 ve A155NKSU5BYD5 aygıt yazılımı sürüm numaralarıyla kontrol edebilirler.

Her iki akıllı telefon da bu güncellemeyle birlikte en son Mayıs 2025 güvenlik düzeltme ekini alıyor.

YENİ GÜNCELLEME, CİHAZLARA BİRÇOK YENİLİK KATIYOR

One UI 7 ile Galaxy A16 ve Galaxy A15, Hızlı panel, Ana ekran, kilit ekranı, widget'lar ve uygulama simgeleri dahil olmak üzere çeşitli yeni üretkenlik özellikleri ve farklı öğelere uygulanan yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımına kavuşuyor.

Güncelleme ayrıca, canlı etkinlikleri kolayca yönetmek için "Şimdi çubuğu" özelliğini ve kamera, Samsung Health ile çoklu görev gibi alanlarda iyileştirmeler içeriyor.

Galaxy A16'nın, Circle to Search özelliğinin kullanılabilirliği ve Gemini'nin yan düğmeyle erişilebilirliği gibi konularda selefine göre bazı avantajlar elde ettiği belirtiliyor.

Güncellemenin yakında daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.