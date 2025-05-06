One UI 7 güncellemesi Galaxy S23 sahiplerini üzdü: Aşırı pil tüketimi var

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Samsung’un Android 15 tabanlı yeni nesil arayüzü One UI 7, kademeli olarak amiral gemisi Galaxy telefonlarına ulaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Galaxy S23 serisi (S23, S23+ ve S23 Ultra) için de dağıtılmaya başlanan güncelleme, görünüşe göre bazı kullanıcılar için istenmeyen bir sorunu da beraberinde getirdi.

Güncellemeyi yükleyen bazı Galaxy S23 kullanıcıları, telefonlarının pil ömründe ani ve ciddi bir düşüş yaşadıklarını sosyal medya ve forumlarda dile getirmeye başladı.

KULLANICI FORUMLARI ŞİKAYETLERLE DOLDU

Özellikle Reddit ve Samsung'un resmi kullanıcı forumları, One UI 7 güncellemesinin ardından pil tüketiminin belirgin şekilde arttığını belirten kullanıcı yorumlarıyla dolup taşıyor.

Şikayetler, serinin üç modeli olan Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra kullanıcılarının bir kısmından geliyor.

Bir Reddit kullanıcısı, güncelleme sonrasında telefonunu sadece Reddit ve YouTube gibi hafif uygulamalarla kullanmasına rağmen "günde birkaç kez" şarj etmek zorunda kaldığını ifade ederek durumun ciddiyetini vurguladı.

SORUN HERKESİ ETKİLEMİYOR

Ancak pil tüketimi sorununun One UI 7 yükleyen tüm Galaxy S23 kullanıcılarını etkilemediğini de belirtmek gerekiyor.

Forumlardaki tartışmalarda, bazı kullanıcılar güncelleme sonrası pil ömürlerinde herhangi bir olumsuz değişiklik fark etmediklerini belirtiyor.

Hatta bazı kullanıcılar, yeni One UI 7 sürümünün pil performansının önceki sürüm olan One UI 6'ya kıyasla daha iyi olduğunu bile iddia ediyor.

Bu durum, sorunun donanımsal olmaktan ziyade yazılımsal veya kullanıma bağlı olabileceğine işaret ediyor.