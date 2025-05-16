One UI 8 güncellemesi almayacak Samsung modelleri

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Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi için hazırlıklar sürerken, her büyük sürüm yükseltmesinde olduğu gibi bazı Galaxy telefon ve tabletlerinin bu güncellemeyi almayacağı öngörülüyor.

Şirket henüz resmi bir liste yayınlamasa da yazılım güncelleme politikası doğrultusunda One UI 8 partisine davetli olmayan cihazlar hakkında ilk tahminler yapıldı.

ONE UI 8 GÜNCELLEMESİNİ ALMAMASI BEKLENEN CİHAZLAR BELİRLENDİ

Samsung'un genellikle orta sınıf telefonlar için üç yıl, amiral gemileri için ise dört yıl olan yazılım güncelleme politikasına dayanarak yapılan tahminlere göre, Galaxy S21 serisi, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy A14 serisi gibi bazı popüler cihazların One UI 8 güncellemesini alması beklenmiyor.

Bu cihazlar One UI 7 almış olsalar da Android 16 tabanlı yeni sürüme geçiş yapamayabilirler.

Samsung her zaman kullanıcılarını ekstra bir güncellemeyle şaşırtma potansiyeline sahip olsa da tarihsel olarak bir cihaz yazılım güncelleme limitine ulaştığında genellikle daha fazla büyük sürüm güncellemesi almıyor. Bu nedenle, listelenen cihazların sahiplerinin One UI 8 için umutlanmaması öneriliyor.

ONE UI 8'İN KARARLI SÜRÜMÜ YAZ AYLARINDA YAYINLANACAK

Samsung henüz One UI 8 ile ilgili detaylı planlarını açıklamadı. Ancak, kararlı sürümün 2025'in ikinci yarısında, muhtemelen Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.