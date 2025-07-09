One UI 8, Samsung telefonların hacklenmesini imkansız hale getiriyor

Samsung, Galaxy akıllı telefonlar için en son yazılım güncellemesi olan One UI 8'i duyurdu.

Yeni güncelleme, kullanıcıları gelişen dijital tehditlere karşı korumak için tasarlanmış, kuantum dirençli şifreleme gibi çığır açan güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte geliyor.

KUANTUM DİRENÇLİ ŞİFRELEME VE CİHAZ İÇİ YAPAY ZEKA

One UI 8, gelecekteki kuantum bilgisayarlarından gelebilecek olası saldırı girişimlerine karşı dosyaları, mesajları ve parolaları korumak için tüm Galaxy cihazlarında kuantum dirençli şifreleme sunuyor.

Güncelleme ayrıca, şüpheli etkinlikleri algılayan ve kötü amaçlı uygulamaları engelleyen cihaz içi yapay zeka korumalarını da beraberinde getiriyor.

KNOX EKOSİSTEMİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLDİ

Yeni güncelleme, hassas kredi kartı bilgilerini ve parolaları şifrelenmiş kapsayıcılarda tutan Knox Gelişmiş Şifrelenmiş Koruma (KEEP) sistemini tanıtıyor.

Ayrıca, birden fazla Galaxy cihazını senkronize eden Knox Matrix, bir cihazda sorun oluşması durumunda diğer cihazları otomatik olarak koruyacak şekilde güncellendi.