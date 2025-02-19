OnePlus 13, Instagram için beklenen özelliğe kavuştu

Haber Merkezi

OnePlus, son amiral gemisi telefonu OnePlus 13 için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, Instagram kullanıcıları için önemli bir özellik olan Gece Modu'nu getiriyor.

INSTAGRAM İÇİN GECE MODU

OnePlus 13'ün yeni Gece Modu özelliği, düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlayacak.

Çoklu kare işleme teknolojisini kullanan bu özellik, çekimleri aydınlatıyor ve gürültüyü azaltıyor. Bu sayede, Instagram Hikayeleri veya akış gönderilerinizde daha kaliteli fotoğraflar paylaşabilirsiniz.

NASIL KULLANILIR

Instagram'da Gece Modu'nu kullanmak için şu adımları izleyin:

Instagram kamerasını açın.

Gece Modu simgesine (ay) dokunun.

Deklanşöre basın ve birkaç saniye bekleyin.

GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİLECEK

OnePlus, Instagram için Gece Modu özelliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda özellik daha da iyileştirilecek.

Şu anda sadece OnePlus 13 modelinde bulunan bu özellik, diğer OnePlus telefonlara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

INSTAGRAM KULLANICILARI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞTİRME

OnePlus 13'ün yeni Gece Modu özelliği, Instagram kullanıcıları için önemli bir gelişme. Bu özellik sayesinde, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli fotoğraflar çekip paylaşmak mümkün olacak.