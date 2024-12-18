OnePlus 13, ocakta tanıtılacak: İşte özellikleri

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OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13'ün küresel lansman tarihini resmi olarak duyurdu.

7 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan OnePlus 13, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

ONEPLUS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ

OnePlus 13, 6,82 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 6.000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.

Hasselblad ortaklığıyla geliştirilen üçlü kamera sistemi ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoomlu 50 MP telefoto kameradan oluşuyor.

ONEPLUS 13R DE GELİYOR

OnePlus, aynı etkinlikte OnePlus 13R modelini de tanıtacak. 13R, 6,78 inç LTPO OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.200 mAh batarya ve 100W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.

GALAXY S25 İLE REKABET

OnePlus 13, 22 Ocak'ta tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S25 serisiyle rekabet edecek. Her iki telefon da Android pazarında güçlü rakipler olarak öne çıkıyor.