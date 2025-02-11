OnePlus 13R yeni bir kamera güncellemesi aldı

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OnePlus 13'ün daha uygun fiyatlı versiyonu olan OnePlus 13R, kamera konusunda bazı eleştirilere maruz kalmıştı.

Ancak, şirket bu eleştirilere kulak vererek kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için harekete geçti.

Yayınlanan OxygenOS 15.0.0.406 güncellemesiyle birlikte, OnePlus 13R'nin kamera performansında gözle görülür iyileştirmeler yapıldı.

Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar artık daha net, daha canlı ve daha detaylı fotoğraflar çekebilecekler.

GÜNCELLEME NELER GETİRİYOR

Yeni güncelleme sadece kamera iyileştirmeleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda yapay zeka (AI) çeviri konusunda da önemli yenilikler sunuyor.

Canlı çeviri özelliği sayesinde konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirmek mümkün hale gelirken, yüz yüze çeviri özelliği de iletişimi kolaylaştırıyor.

Ayrıca, kulaklık üzerinden çeviri dinleme ve kulaklığa dokunarak çeviri başlatma gibi pratik özellikler de eklenmiş durumda.

Güncelleme notları arasında iletişim ve bağlantı iyileştirmeleri de dikkat çekiyor. Wi-Fi bağlantılarının kararlılığı artırılırken, iletişim kararlılığı ve ağ deneyimi de iyileştiriliyor.

Sistem kararlılığı ve performansı da artırılırken, Ocak 2025 Android güvenlik yaması da entegre edilmiş durumda.

RAKİPLERİYLE YARIŞABİLECEK Mİ

OnePlus 13R, amiral gemisi olarak kabul edilse de kamera performansı konusunda Samsung Galaxy S25, Apple iPhone 16 veya OnePlus 13 gibi cihazlarla rekabet edemiyordu.

Ancak bu yeni güncelleme ile birlikte, OnePlus 13R'nin kamera performansı önemli ölçüde iyileştirilerek rakipleriyle arasındaki farkın kapanması hedefleniyor.