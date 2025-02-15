Oneplus Open 2 ertelendi: Bu yıl katlanabilir telefon gelmeyecek

Haber Merkezi

OnePlus, katlanabilir telefon pazarında önemli bir oyuncu haline gelmişti. Ancak şirket, yaptığı bir açıklamayla hayranlarını üzdü.

OnePlus, Open 2'nin ertelendiği ve 2025 yılında yeni bir katlanabilir telefon modelinin piyasaya sürülmeyeceği duyuruldu.

ÜRÜN MÜDÜRÜ VALE G.'NİN AÇIKLAMASI

Bu üzücü haberi, OnePlus Ürün Müdürü Vale G. resmi bir OnePlus forum gönderisinde duyurdu.

Vale G., şirketin temel gücünün ve tutkusunun, tüm ürün kategorilerinde yeni ölçütler belirlemek ve statükoyu sorgulamak olduğunu belirtti.

Bu nedenle, katlanabilir cihazlardaki zamanlamayı ve sonraki adımlarını dikkatlice düşündüklerini ve bu yıl katlanabilir bir cihaz çıkarmama kararı aldıklarını ifade etti.

Vale G., bu yıl OPPO'nun liderliği devralacağını ve OPPO'nun dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak duyurduğu Find N5'in 20 Şubat'ta piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu açıklama, OnePlus hayranlarını şaşırttı.

ONEPLUS KATLANABİLİR KATEGORİYE VEDA ETMİYOR

Bu açıklama, OnePlus'ın katlanabilir telefon kategorisinden çekildiği şeklinde yorumlandı.

Ancak Vale G., durumun böyle olmadığını belirtti. Şirketin bu nesli atlama kararına rağmen, OnePlus katlanabilir telefonları için hala bir gelecek olduğu ifade edildi.