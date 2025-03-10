OnePlus'tan kamera sorununa büyük bir güncelleme geldi

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OnePlus, OnePlus 13 için yayınladığı CPH2655_15.0.0.602(EX01) sürüm numaralı güncelleme ile kamera performansını bir üst seviyeye taşıyor.

1.26 GB boyutundaki bu güncelleme, özellikle arka kameraların "ton ve renk" yeteneklerini geliştirerek fotoğraflardaki gölge ve tonların daha doğru bir şekilde yakalanmasını sağlıyor.

Ayrıca, arka kameraların "odaklama yeteneği" de iyileştirilerek nesnelere daha hızlı ve doğru bir şekilde odaklanılması hedefleniyor.

SİSTEM KARARLILIĞI VE GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Kamera geliştirmelerinin yanı sıra, güncelleme genel "sistem kararlılığı ve performans" iyileştirmeleri de içeriyor.

Bu iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini daha sorunsuz hale getirirken, Şubat 2025 güvenlik güncellemesi ile cihazın güvenliği de artırılıyor.

OnePlus, bu güncellemeyle kullanıcıların hem daha iyi bir kamera deneyimi yaşamasını hem de cihazlarını güvenle kullanmalarını amaçlıyor.